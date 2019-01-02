Мигранян - об экономических потенциалах Узбекистана

О том, какие на сегодня есть проблемы с инвестированием в Узбекистане и какие действенные способы в поддержку экономики можно рекомендовать, рассказала руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян.

В эфире Sputnik Узбекистан Аза Мигранян отметила, что на сегодняшний день существует много подвижек в области двустороннего сотрудничества между Узбекистаном и Россией.

"Сегодня мы говорим о создании целого блока совместных проектов, интересных бизнесу и с российской, и с узбекистанской стороны, мы можем предложить многосторонние форматы взаимодействия на платформе ЕАЭС для продвижения торговых, экспортных и импортных потоков", - отметила она.

По словам Мигранян, республика имеет очень серьезный транзитный потенциал, и российская сторона может включиться в этот процесс, может заняться развитием инфраструктуры, регулированием миграционных потоков из Узбекистана и создавать для граждан более благоприятные условия.

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