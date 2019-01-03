Грозин: ШОС должна бороться с тремя силами зла

"Когда создавалась Шанхайская организация сотрудничества ее стратегической целью определили борьбу с тремя силами зла: экстремизмом, сепаратизмом и терроризмом. Потому что и развитие экономики в рамках ШОС и реализация тех или иных экономических стратегий в конечно итоге зависит от того, насколько удастся странам-членам ШОС сохранить имеющийся уровень стабильности и безопасности", - заявил эксперт Sputnik Таджикистан.

По его словам, важно не допустить переползания террористической нестабильности на территорию стран ШОС.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Стало известно, кто возглавил антитеррористическую структуру ШОС

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.