16:05 03 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB119.85
  • EUR9533.34
  • USD8336.25
Поиск
Андрей Грозин
© Фото: Институт стран СНГ

Грозин: ШОС должна бороться с тремя силами зла

Радио
Получить короткую ссылку
33 0 0

Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин рассказал Sputnik о важнейших целях Шанхайской организации сотрудничества на ближайшее будущее.

"Когда создавалась Шанхайская организация сотрудничества ее стратегической целью определили борьбу с тремя силами зла: экстремизмом, сепаратизмом и терроризмом. Потому что и развитие экономики в рамках ШОС и реализация тех или иных экономических стратегий в конечно итоге зависит от того, насколько удастся странам-членам ШОС сохранить имеющийся уровень стабильности и безопасности", - заявил эксперт Sputnik Таджикистан.

По его словам, важно не допустить переползания террористической нестабильности на территорию стран ШОС. 

Подписание соглашений на заседании РАТС ШОС в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Стало известно, кто возглавил антитеррористическую структуру ШОС
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Такие разные, или История елочных игрушек СССР – фотопарад
В свои 67 лет женщина совершила 51 прыжок с парашютом
Летающая пенсионерка: женщина к 67 годам совершила 51 прыжок с парашютом
Как уберечься на скользкой дороге

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054