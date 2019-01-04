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Алексей Иванцов
Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Иванцов: лоукостеры пытаются продать билет как можно дороже

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Профессиональный путешественник Алексей Иванцов, рассказал, как спланировать путешествие, чтобы снизить стоимость перелета на порядок.

Существование низкобюджетных авиакомпаний позволило сделать путешествия, в том числе и далекие, реальностью, заявил эксперт Sputnik Молдова.

Он подчеркнул, что главным остается вопрос покупки авиабилетов по самым низким ценам. Лоукостеры прибегают к многочисленным хитростям, чтобы продать билет как можно дороже.

"Авиакомпании постоянно придумывают новые уловки, чтобы продать билет подороже. Единого алгоритма для покупки билетов по минимальной цене нет, но можно применить несколько приемов, которые позволят не переплачивать. Где-то вам предложат багаж, где-то страховку или дополнительное место для ног. Есть хитрости при оплате: можно выбрать не ту валюту или не ту банковскую карту, это повысит стоимость билета. Нужно внимательно смотреть за всеми "галочками" на сайте при покупке билета", - объяснил эксперт.

Иванцов добавил, что сайты авиакомпаний следят за активностью пользователей и потенциальных покупателей, корректируя при этом цена на билеты.




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