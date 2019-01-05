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Аждар Куртов. Архивное фото
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Куртов об особенностях отношений ЕС и Центральной Азии

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Политические режимы в большинстве постсоветских государств Центральной Азии имеют ярко выраженные черты авторитарного типа, отметил политолог, историк, главный редактор журнала "Проблемы национальной стратегии" Аждар Куртов. Чтобы проводить свой курс, Европейскому союзу придется проявлять дипломатическую изворотливость или беспринципность.

"ЕС, равно как и США, достаточно часто обусловливает свои шаги по инвестициям или помощи другим государствам моментами, связанными с политическими соображениями, геополитическими, с оценкой демократических процедур, которые существуют в этих государствах", — сказал Аждар Куртов. 

Политолог также отметил, что в последнее время в ЕС произошло много внутренних скандалов с ведущими политиками. В частности, сильно отзывается дело убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Центральная Азия, права человека, Европейский союз



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