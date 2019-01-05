Куртов об особенностях отношений ЕС и Центральной Азии

"ЕС, равно как и США, достаточно часто обусловливает свои шаги по инвестициям или помощи другим государствам моментами, связанными с политическими соображениями, геополитическими, с оценкой демократических процедур, которые существуют в этих государствах", — сказал Аждар Куртов.

Политолог также отметил, что в последнее время в ЕС произошло много внутренних скандалов с ведущими политиками. В частности, сильно отзывается дело убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

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