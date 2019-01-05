Астролог о том, для чего благоприятен наступивший год

"Юпитер ― планета успеха, удачи, радости и благости, он находится в знаке своей силы, и весь год до декабря Юпитер будет очень силен… Если вы шли какое-то время к своей мечте, наступивший год ― это самое время ее осуществить. Цикл Юпитера ― 12 лет, и я бы посоветовала держать удачу за хвост, потому что можно реализовать все свои планы, для этого как раз пришло время", — сказала астролог в эфире Sputnik Беларусь.

Лазарева отметила, что в течение всего года особенно удачно будут складываться планы, связанные с получением образования, а также все, что касается путешествий и взаимоотношений с зарубежными партнерами. Кроме того, это благоприятный период для личной жизни, браков.

Подробный комментарий астролога слушайте в радиоподкасте.