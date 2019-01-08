Джураева: мигрантофобия уходит в прошлое

По словам эксперта общественной организации "Миграция и закон", в последнее время в миграционной политике России заметны большие подвижки.

Гавхар Джураева в эфире радио Sputnik рассказала о последних изменениях в миграционной политике России.

"В вопросах миграции обязательно должна быть справедливость. Естественно, что мигранты по собственной воле выезжают в другую страну, однако обеспечивать им комфортные условия никто не обязан. Если они готовы стать частью духовной культуры и приносить пользу экономике страны, куда они прибыли, то отношение к ним должно быть справедливым. Сейчас мигрантофобия уходит в прошлое", - заявила эксперт общественной организации "Миграция и закон".

Она также отметила, что миграционная политика России все больше и больше меняется, страх перед "чужими и плохими" приезжими уходит в прошлое.