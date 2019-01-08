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Доцент кафедры в РАНХиГС Кира Сазонова

Сазонова о приватности в интернете

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По словам доцента кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления РАНХиГС, ко всем заявлениям об этом нужно относиться с долей скепсиса.

Сегодня интернет – не только средство общения, но и мощный инструмент пропаганды в руках террористов. Часто они используют и привычные Facebook и Twitter, и Telegram.

Пугающую тенденцию в эфире радио Sputnik прокомментировала доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления РАНХиГС при президенте России Кира Сазонова.

"Что касается заявлений о возможной приватности сети, нераспространения сведений, то пользователю всегда нужно понимать, что это лукавство. При этом источник трансляции неважен – компания это или государства", - заявила Сазонова.

Подробности слушайте в подкасте.

Теги:
Терроризм, Интернет



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