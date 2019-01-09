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Александр Анатольевич Гусев
Courtesy of Alexander Gusev

Гусев назвал дату появления единой валюты ЕАЭС

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Директор Института стратегического планирования Александр Гусев прокомментировал перспективы развития Евразийского экономического союза.

"Сейчас стоит задача создания единого рынка на основе внутренних валют, торгового обмена и создания общей евразийской национальной валюты примерно к 2025 году. Этот процесс серьезный, требующий серьезных усилий и вложений. Однако уже сегодня существуют позитивные сдвиги с точки зрения консолидации усилий в рамках постсоветского содружества", - отметил эксперт в эфире Sputnik Молдова.

Очень важно было бы позитивное участие в Евразийском экономическом союзе таких государств, как Молдова, Украина, Грузия, Азербайджан, а также стран Центральной Азии, которые в свое время участвовали в создании СССР, подчеркнул Гусев.




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