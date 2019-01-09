Гумерова: Узбекистан и РФ ищут новые методы продвижения русского языка

Зампредседателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре от Республики Башкортостан Лилия Гумерова объяснила, почему Узбекистан отказался приглашать в школы страны российских учителей.

Министерство образования Узбекистана отказалось приглашать в республиканские школы педагогов из России.

"Просто страны хотят изменить подход к обучению русскому языку в узбекских школах", - считает эксперт.

Гумерова подчеркивает, что в республике большое количество учебных заведений, где преподают на русском языке, и " 20-30 педагогов, направленных из РФ, не решат проблему" с нехваткой русскоязычных учителей.

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По мнению Гумеровой, расширить количество учебных часов на повышение квалификации узбекских учителей и увеличить количество педагогов, которых готовят в специальных центрах – тоже востребованный и эффективный подход.