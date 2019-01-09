20:31 09 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.36
  • EUR9498.42
  • USD8337.07
Поиск
LIVE:
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова
© Sputnik / Илья Питалев

Гумерова: Узбекистан и РФ ищут новые методы продвижения русского языка

Радио
Получить короткую ссылку
53 0 0

Зампредседателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре от Республики Башкортостан Лилия Гумерова объяснила, почему Узбекистан отказался приглашать в школы страны российских учителей.

Министерство образования Узбекистана отказалось приглашать в республиканские школы педагогов из России.

"Просто страны хотят изменить подход к обучению русскому языку в узбекских школах", - считает эксперт.

Гумерова подчеркивает, что в республике большое количество учебных заведений, где преподают на русском языке, и " 20-30 педагогов, направленных из РФ, не решат проблему" с нехваткой русскоязычных учителей.

Каплун: Мирзиёев ратует за изучение русского языка по всей республике

По мнению Гумеровой, расширить количество учебных часов на повышение квалификации узбекских учителей и увеличить количество педагогов, которых готовят в специальных центрах – тоже востребованный и эффективный подход.

По теме

Никонова: в Узбекистане отлично знают русский язык
Русецкая назвала главную проблему при изучении русского языка в Узбекистане
Русецкая: русский остается языком образования в Узбекистане
Теги:
русский язык, Россия, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Участницы финала конкурса красоты Miss Snow Universe на фоне снежных скульптур в Новосибирске
Трамп, Йети и другие снежные скульптуры со всего мира
Что в Узбекистане думают о шансах Белых волков на чемпионате Азии по футболу
Что думают узбекистанцы о шансах сборной на Кубке Азии
Расписание матчей Кубка Азии-2019
Расписание и результаты матчей Кубка Азии — 2019

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054