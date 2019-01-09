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Первый заместитель председателя комитета по инвестициям Лазиз Кудратов
© Международный пресс-клуб.

Кудратов: в 2019 году регионы Узбекистана освоят 50 процентов всех инвестиций

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Первый заместитель председателя Государственного комитета Узбекистана по инвестициям Лазиз Кудратов рассказал о перспективных отраслях экономики, в которые планируется привлечь прямые иностранные инвестиции, а также о других изменениях в работе с потенциальными зарубежными партнерами.

В рамках Международного пресс-клуба Лазиз Кудратов отметил, что благодаря политике открытости и формирования благоприятного климата президента республики в текущем году ожидается увеличение доли иностранных инвестиций в страну.

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Пресс-служба президента Узбекистана
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"Шавкат Мирзиёев инициировал новую систему по работе с инветсорами, по привлечению инвестиций. Теперь хокимы областей, руководители министерств и ведомств будут еженедельно выезжать в регионы, чтобы обеспечивать эффективную реализацию намеченных проектов, а также формировать пакет новых инвестпредложений, куда необходимо привлекать иностарнынзх инветсоров.

По словам Кудратова, основной фокус будет сделан на привлечение ведущих зарубежных брендов, транснациональных компаний, которые могут дать существенный эффект в плане внедрения передовых технологий.

Зампредседателя Государственного комитета Узбекистана по инвестициям обозначил примерные суммы, на которые власти рассчитывают получить в 2019 году в виде инвестиций.

Подробный комментарий слушайте в аудиофайле.




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