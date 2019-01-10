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Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев
© Sputnik / Владимир Трефилов

Журавлев о том, почему опасно хранить деньги в долларах

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Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев рассказал, в какой валюте хранить свои сбережения.

"Доллар – валюта Соединенных Штатов, и в условиях, когда Америка в 155 раз вышла с нами (с РФ. - Прим. ред.) на Крестовый поход, держать деньги в национальной валюте США просто опасно. Кто его знает, что они сделают", - подчеркивает эксперт.

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По мнению Журавлева, лучше хранить деньги в большем количестве валют.

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"Много - всегда лучше, чем одна. Однако в зимбабвийском долларе или украинской гривне хранить не стоит", - обращает внимание он.

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Теги:
валюта, Россия, США



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