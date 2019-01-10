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Вавилов: новый информационный вброс по делу Скрипалей – это просто срамота

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Профессор Дипломатической академии МИД РФ, доктор исторических наук Александр Вавилов объяснил, для чего Британии нужны новые информационные вбросы по делу Скрипалей.

В эфире радио Sputnik Александр Вавилов объяснил, что люди со временем забывают прошедшие события, они остаются лишь в памяти специалистов. Поэтому новый вброс информации о Скрипалях в британских СМИ призван "оживить" тему Солсбери и  поднять очередную антироссийскую волну.

"С одной стороны, Лондону невыгодно лишний раз муссировать тему Скрипалей, так как по самому расследованию у него нет ничего принципиально нового. С другой стороны, это прекрасный повод еще раз показать себя защитником "борцов против злобной России". Говоря по-русски, все это срамота. А если обратиться к классике, то на ум приходит и другое выражение: "Ты сердишься, Юпитер, значит, ты не прав", — сказал Вавилов.

Напомним, издание Daily Telegraph опубликовало статью, в которой говорится о том, что Скрипали сегодня якобы живут в Солсбери.

Комментируя статью, посольство России в Великобритании заявило, что сообщения об изменении Скрипалями внешности и проживании на юге Англии - не более чем предположения, а материал британского издания — "очередной информационный вброс".




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