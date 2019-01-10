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Андрей Голов
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Голов об смс-спаме: на эти сообщения не надо отвечать

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Генеральный директор ООО "Код Безопасности" Андрей Голов рассказал, как бороться с мобильным спамом.

Ведущие сотовые операторы Узбекистана - UMS, Beeline и Uzmobile - предупредили граждан республики о массовой спам-рассылке. Через СМС, мессенджеры и социальные сети распространяется сообщение, в котором говорится, что оператор якобы в свой день рождения дарит бонусы в виде бесплатных интернет-трафика и минут. Для того чтобы получить этот бонус, необходимо отправить это же сообщение 20 другим абонентам. 

Операторы опровергли такую акцию.

"Спам нужен либо в целях рекламы либо для привлечения клиентов к той или иной мобильной услуге. Не надо ничего отвечать на эти смс-сообщения, а еще лучше их блокировать", - пояснил эксперт Sputnik Узбекистан.

Он напомнил, что за рассылку спама так или иначе предусмотрена различная ответственность.

 

 




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