Евродепутат Мамыкин объяснил, чем узбекские туристы в Риге лучше британских

"Решение можно поприветствовать, потому что еще в Латвийской СССР как туристическое направление Узбекистан был очень популярен. Помню, мои родители ездили в Самарканд посмотреть на сохранившуюся архитектуру", - подчеркивает эксперт.
Он отметил в эфире радио Sputnik Латвия, что латыши относятся к узбекам очень тепло, с душой. Также между странами сохранилось серьезное экономическое сотрудничество.
Экс-министр здравоохранения Латвии построит фармзавод в Узбекистане
"Узбекистан - довольно богатая страна, заинтересованная в латвийских инвестициях и знаниях. И бизнес приходит разный - и производственный, и инновационный, и образовательный", - перечисляет Мамыкин.
К тому же, по словам Мамыкина, в частных вузах Латвии на русском языке обучалось и до сих пор обучается много узбекских студентов, которые приезжают в страну за европейским дипломом.
Евродепутат также заметил, что узбеки, в отличие от других иностранцев, не приносят Латвии никаких проблем криминогенного характера.
"Если посмотреть сводку, вы там не найдете, что гражданин Узбекистана бросил окурок или помочился, извините, на памятник Свободы в Риге. Такого нет. Граждане Узбекистана - никогда, а британцы - пожалуйста", - сказал Мамыкин.
Евродепутат обратил внимание на то, что безвиз - "очередной шаг, который очень позитивно повлияет на Узбекистан и на Латвию".