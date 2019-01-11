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Пресс-конференция Андрея Мамыкина
© Sputnik/Sergey Melkonov

Евродепутат Мамыкин объяснил, чем узбекские туристы в Риге лучше британских

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Депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин прокомментировал отмену виз Узбекистаном для граждан Латвии с 1 февраля.

"Решение можно поприветствовать, потому что еще в Латвийской СССР как туристическое направление Узбекистан был очень популярен. Помню, мои родители ездили в Самарканд посмотреть на сохранившуюся архитектуру", - подчеркивает эксперт.

Он отметил в эфире радио Sputnik Латвия, что латыши относятся к узбекам очень тепло, с душой. Также между странами сохранилось серьезное экономическое сотрудничество.

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"Узбекистан - довольно богатая страна, заинтересованная в латвийских инвестициях и знаниях. И бизнес приходит разный - и производственный, и инновационный, и образовательный", - перечисляет Мамыкин.

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К тому же, по словам Мамыкина, в частных вузах Латвии на русском языке обучалось и до сих пор обучается много узбекских студентов, которые приезжают в страну за европейским дипломом.

Евродепутат также заметил, что узбеки, в отличие от других иностранцев, не приносят Латвии никаких проблем криминогенного характера.

"Если посмотреть сводку, вы там не найдете, что гражданин Узбекистана бросил окурок или помочился, извините, на памятник Свободы в Риге. Такого нет. Граждане Узбекистана - никогда, а британцы - пожалуйста", - сказал Мамыкин.

Евродепутат обратил внимание на то, что безвиз - "очередной шаг, который очень позитивно повлияет на Узбекистан и на Латвию".

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Теги:
туристы, Туризм, Ташкент, Рига, Узбекистан, Латвия



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