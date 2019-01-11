Евродепутат Мамыкин объяснил, чем узбекские туристы в Риге лучше британских

Депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин прокомментировал отмену виз Узбекистаном для граждан Латвии с 1 февраля.

"Решение можно поприветствовать, потому что еще в Латвийской СССР как туристическое направление Узбекистан был очень популярен. Помню, мои родители ездили в Самарканд посмотреть на сохранившуюся архитектуру", - подчеркивает эксперт.

Он отметил в эфире радио Sputnik Латвия, что латыши относятся к узбекам очень тепло, с душой. Также между странами сохранилось серьезное экономическое сотрудничество.

Экс-министр здравоохранения Латвии построит фармзавод в Узбекистане

"Узбекистан - довольно богатая страна, заинтересованная в латвийских инвестициях и знаниях. И бизнес приходит разный - и производственный, и инновационный, и образовательный", - перечисляет Мамыкин.

Sputnik / Игорь Мейден В Риге на фестивале покажут традиционную узбекскую керамику

К тому же, по словам Мамыкина, в частных вузах Латвии на русском языке обучалось и до сих пор обучается много узбекских студентов, которые приезжают в страну за европейским дипломом.

Евродепутат также заметил, что узбеки, в отличие от других иностранцев, не приносят Латвии никаких проблем криминогенного характера.

"Если посмотреть сводку, вы там не найдете, что гражданин Узбекистана бросил окурок или помочился, извините, на памятник Свободы в Риге. Такого нет. Граждане Узбекистана - никогда, а британцы - пожалуйста", - сказал Мамыкин.

Евродепутат обратил внимание на то, что безвиз - "очередной шаг, который очень позитивно повлияет на Узбекистан и на Латвию".