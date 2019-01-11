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Начальник Департамента Комитета национальной безопасности Бахытбек Рахымбердиев
© Sputnik / Жания Уранкаева

Рахымбердиев: большую роль в распространении терроризма играют соцсети

Радио
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Глава Комитета национальной безопасности Казахстана рассказал о механизмах пропаганды противозаконной деятельности.

Начальник Департамента и Комитета национальной безопасности Казахстана Бахытбек Рахымбердиев в эфире Sputnik Казахстан рассказал о методах вербовки террористов и пропаганды экстремистской деятельности.

"Если брать конкретные ситуации, то чаще всего получалось, что террорист или боевик находится за границей – в пустыне или горах. Он выходит на потенциальных участников через социальные сети – например, на верующих людей. Там начинается размещение пропагандистских материалов. Конечно, 99% верующих не реагируют, они понимают, что это неправда. Но есть и молодежь, которая в силу недостатка жизненного опыта и религиозных знаний ведется на призывы", - заявил Рахымбердиев.

Подробности слушайте в подкасте.

Теги:
Казахстан, соцсети, Терроризм



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