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Политолог Константин Блохин
© Sputnik /

Блохин: нынешняя мировая система перестала соответствовать интересам США

Радио
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Эксперт центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин объяснил, почему Соединенные Штаты презирают ООН, а также высказал предположение о скором выходе Америки из организации.

В эфире радио Sputnik Константин Блохин заявил, что США в последнее время пытаются переформатировать отношения со своими союзниками, а также пересмотреть свое членство в международных организациях.

Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне.
© Sputnik / Эдуард Песов
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"США уже вышли из Парижского соглашения по климату, из Транстихоокеанского партнерства, из Совета по правам человека при ООН, из ядерной сделки по Ирану и ряда других международных соглашений. На очереди РСМД. Америка, можно сказать, на генетическом уровне просто ненавидит ООН, потому что ООН препятствовала проецированию американской силы в мире", - рассказал он.

Американский конгрессмен Майк Роджерс внес в Конгресс США законопроект о выходе страны из ООН. Он надеется, что его инициативу поддержат, поскольку нынешний президент Дональд Трамп неоднократно критиковал работу ООН и даже сократил взнос США в бюджет международной организации.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




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