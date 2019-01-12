Лорето – о раскладе сил на предстоящих выборах в Европарламент

Итальянский публицист и независимый журналист Раффаэлло Лорето напомнил, что выборы в Европарламент пройдут уже через пять месяцев, и рассказал о раскладе сил.

В эфире радио Sputnik Раффаэлло Лорето отметил, что последние четыре года сильно изменили чаяния европейцев.

Евроскептики работают над тем, чтобы создать большой альянс, который бы выдвинул единого кандидата, сказал эксперт.

"В 2014 году были совершенно другие условия, а сейчас люди хотят перемен, люди хотят видеть новые лица и в особенности хотят смены политики Евросоюза. И понятно, что действующий альянс социалистов и демократов, вроде Макрона и Меркель, на это не способны", - отметил Лорето.

Лорето объяснил, что евроскептики – это скептики по отношению к руководящему европейскому классу, который абсолютно потерял авторитет. Они хотят изменить Евросоюз в сторону более тесной экономической интеграции, но менее тесной экономической.