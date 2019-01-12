Цагарели назвал оптимальный период на грядущей неделе для зачатия детей

В эфире Sputnik Грузия Цагарели предупредил, что предстоящая неделе будет весьма сложной для всех знаков зодиака. При этом наиболее тяжелый период будет с 17 по 21 января - он будет полон обманов, заблуждений и эмоциональной нестабильности.

"Возможны международной арене возможны крупные проблемы, которые будет сложно решить мирным путем… Туристические поездки в этот период лучше и вовсе отменить... Что касается личных отношений, то с 14 по 17 января – дни романтики, страсти, и это хороший период для зачатия, а с 18 по 21 января велика вероятность разочароваться в партнере", - уверен астролог.

Полный комментарий астролога слушайте в аудиоподкасте.