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Глава Национальной ассоциации телерадиовещателей РФ Эдуард Сагалаев
Sputnik / Сергей Кузнецов

Сагалаев: люди не смотрят телевизор, но включают передачи в интернете

Радио
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Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей РФ обрисовал основные перспективы телевидения.

Сейчас много говорят о кризисе телевидения и полной монополии интернета. Тему в эфире радио Sputnik прокомментировал президент Национальной ассоциации телерадиовещателей России Эдуард Сагалаев.

"Если сравнивать, например, российское телевидение с телевидением американским, индийским или китайским, то это очень разные способы подачи материалов. Однако всех объединяют современные цифровые технологии, это телевидение высокой четкости.  Именно технологии во многом определяют форму подачи контента", - рассказал Сагалаев.

По его словам, сегодня люди не смотрят телевизор, но включат конкретные передачи в интернете.

Теги:
Интернет, телевизор



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