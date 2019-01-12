Сагалаев: люди не смотрят телевизор, но включают передачи в интернете

Сагалаев о развитии интернета и телевидения /

Сейчас много говорят о кризисе телевидения и полной монополии интернета. Тему в эфире радио Sputnik прокомментировал президент Национальной ассоциации телерадиовещателей России Эдуард Сагалаев.

"Если сравнивать, например, российское телевидение с телевидением американским, индийским или китайским, то это очень разные способы подачи материалов. Однако всех объединяют современные цифровые технологии, это телевидение высокой четкости. Именно технологии во многом определяют форму подачи контента", - рассказал Сагалаев.

По его словам, сегодня люди не смотрят телевизор, но включат конкретные передачи в интернете.