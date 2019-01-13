Романенко: будьте начеку при поиске работы за рубежом

Юрист-международник Дмитрий Романенко подчеркивает, что в первую очередь при поиске работы за границей необходимо помнить о собственной безопасности.

"Если вы направляетесь за рубеж на работу, вы должны помнить, что стоит уведомить о своем прибытии соответствующее дипломатическое учреждение и предоставить свои контакты. Чем более законно вы ведете свою деятельность, тем меньше вероятность, что вы окажетесь в неприятной ситуации", - сказал юрист-международник Дмитрий Романенко радио Sputnik.

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Въезжая в страну нелегально, мигрант уже дает определенные преимущества торговцам "живым товаром". Таким образом, по словам эксперта, только максимально прозрачное и легальное ведение своей деятельности позволит не бояться за свою безопасность.