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Фото: из личного архива Анастасии Булгаковой

Булгакова о пластической хирургии: естественная красота обесценивается

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Психолог Анастасия Булгакова считает, что пластические хирурги навязывают стереотипы красоты.

"Девушки лишаются своей индивидуальности, они становятся абсолютно одинаковыми. Сами институты красоты лоббируют определенные стандарты того, что нужно делать со своей внешностью, чтобы считаться красивой. Они продвигают специальные уколы геля в скулы, нос должен быть определенной формы – это дорого. Грудь тоже должна быть определенной формы, и ни для кого не секрет, что импланты тоже нужно менять раз в пять-семь лет", - говорит эксперт в эфире радио Sputnik.

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Интервью психолога Анастасии Булгаковой слушайте в нашем подкасте.

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Теги:
Хирургия, врач, красота



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