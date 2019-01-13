Булгакова о пластической хирургии: естественная красота обесценивается

"Девушки лишаются своей индивидуальности, они становятся абсолютно одинаковыми. Сами институты красоты лоббируют определенные стандарты того, что нужно делать со своей внешностью, чтобы считаться красивой. Они продвигают специальные уколы геля в скулы, нос должен быть определенной формы – это дорого. Грудь тоже должна быть определенной формы, и ни для кого не секрет, что импланты тоже нужно менять раз в пять-семь лет", - говорит эксперт в эфире радио Sputnik.
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