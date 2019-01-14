Гаспарян: где кроются корни разговоров об "объединении Беларуси с Россией"

Обсуждения возможного объединения России и Беларуси возникли почти сразу после предоставления автокефалии Украинской православной церкви и подписания томоса Константинопольским патриархатом, отметил политолог Армен Гаспарян.

В ближайшее время Беларусь будет находиться под массированным информационным ударом, считает Армен Гаспарян.

"Дело в том, что согласно устройству Русской православной церкви Беларусь была под Украинской православной церковью Московского патриархата. По сути, это положение некой метрополии. И как только началась эта эпопея с томосом, постепенно наши западные так называемые партнеры начали говорить о том, что теперь необходимо добиваться и автокефалии Белорусской церкви", ― рассказал политолог в эфире Sputnik Беларусь.

По его мнению, жители республики услышат много для себя нового именно о церковном устройстве, поскольку позиция иерархов Белорусской православной церкви по поводу так называемой автокефалии и томоса оказалась диаметрально противоположной той, которую ожидал Запад.

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