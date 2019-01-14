Дмитриев: Узбекистан в эйфории, но с Японией будет сложнее

Спортивный обозреватель и колумнист Sputnik Олег Дмитриев анализирует второй матч сборной Узбекистана на Кубке Азии - 2019 и рассуждает о дальнейших шансах национальной команды под руководством Эктора Купера.

Сборная Узбекистана во втором матче Кубка Азии - 2019 забила в ворота национальной команды Туркменистана четыре безответных мяча.

Первый мяч на счету Жавохира Сидикова, дважды отметился Эльдор Шомуродов и еще один гол забил Жалолиддин Машарипов.

"Конечно, в Узбекистане началась эйфория по поводу четырех мячей. Но если мы посмотрим на то, как эти мячи были забиты, то увидим, что первые два мяча были направлены в угол ворот и рассчитаны, что называется, на тоненького. Я не уверен, что Япония позволит Узбекистану разыгрывать такие комбинации", - заявил Дмитриев Sputnik Узбекистан.

После двух матчей Узбекистан набрал в группе F шесть очков и досрочно обеспечивает себе выход в плей-офф. Третья игра состоится 17 января - команда под руководством Эктора Купера поборется за первое место с фаворитами квартета — сборной Японии.