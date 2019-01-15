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Никита Мендкович
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Мендкович: Индия может вложить деньги в ЦА

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Как считает эксперт, на повестке дня стоят именно вопросы торговли, создания производств и экономических инвестиций.

Индия может стать крупным инвестором в страны Центральной Азии, и, скорее всего, совместные проекты как раз обсуждались на встрече в Самарканде, рассказал Sputnik Узбекистан глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

"Индия может выступать крупным инвестором, вкладывающим значительные объемы капитала в регион… Индия уже проявляла интерес ранее".

Как считает эксперт, на повестке дня стоят именно вопросы торговли, создания производств и экономических инвестиций.

"Прикладной аспект взаимодействия является экономическим, то есть это влияние на ситуацию с использованием производства и торговли". Основной же проблемой в реализации экономических проектов является нестабильная ситуация в Афганистане.




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