Мендкович: Индия может вложить деньги в ЦА

Как считает эксперт, на повестке дня стоят именно вопросы торговли, создания производств и экономических инвестиций.

Индия может стать крупным инвестором в страны Центральной Азии, и, скорее всего, совместные проекты как раз обсуждались на встрече в Самарканде, рассказал Sputnik Узбекистан глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

"Индия может выступать крупным инвестором, вкладывающим значительные объемы капитала в регион… Индия уже проявляла интерес ранее".

Как считает эксперт, на повестке дня стоят именно вопросы торговли, создания производств и экономических инвестиций.

"Прикладной аспект взаимодействия является экономическим, то есть это влияние на ситуацию с использованием производства и торговли". Основной же проблемой в реализации экономических проектов является нестабильная ситуация в Афганистане.