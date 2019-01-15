Юшков: Трамп показал отсутствие серьезного понимания энергетических проектов

Дональд Трамп назвал рост добычи нефти в США "плохой новостью для России".

"Логика Трампа понятна – он считает США и Россию конкурентами на рынке энергоресурсов. У него четкая бизнес-логика. Любое увеличение добычи нефти в США воспринимается Трампом как удар по России. Хотя в реальности Россия сама поставляет нефть в США, но Трамп считает, что чем больше США будут добывать, тем больше они будут нивелировать сделку по сокращению добычи нефти ОПЕК+, и цена будет падать", - сказал Юшков в эфире радио Sputnik.

По его мнению, падение цен на нефть невыгодно США точно так же, как и России, поэтому Трамп продемонстрировал отсутствие серьезного понимания энергетических проектов.