Шахиноглу: Турция оказалась в сложном положении из-за угроз США

В эфире Sputnik Азербайджан Эльхан Шахиноглу заявил, что в связи с заявлениями американского лидера Турция сейчас оказалась в сложном положении.

"США и Турция были стратегическими союзниками во время холодной войны, но после распада СССР в 1991 году этот союз начал давать трещины. Турция начала играть самостоятельную роль в регионе, это не нравилось Америке, и на данный момент отношения между странами можно назвать очень холодными", - пояснил эксперт.

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По словам Шахиноглу, сейчас Турция оказалась в сложном положении: если турецкие войска войдут в Сирию, столкнутся с американскими вооруженными силами, то могут быть потери, которые положат конец всем направлениям отношений между двумя странами. Поэтому, скорее всего, пока Турция не станет рисковать... Но в то же самое время задача Турции – ликвидировать эти террористические организации, отметил Шахиноглу.

Ранее Дональд Трамп пригрозил Турции экономическими мерами, если Анкара решит напасть на сирийских курдов.

"Начинаем давно назревший вывод (войск) из Сирии и в то же время наносим сильные удары по тому, что осталось от халифата "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ) с разных точек. Нападем снова с имеющихся рядом баз, если оно (ИГ) преобразуется. Истощим Турцию экономически, если они ударят по курдам", - написал Трамп на своей странице в Twitter.