Офицеров-Бельский: сейчас Великобритания вступила в полосу неопределенности

По словам эксперта, наиболее возможный вариант – это отсрочка Brexit и переговоры с ЕС, но формального характера.

Парламент Великобритании вечером 15 января отверг предложение премьер-министра Терезы Мэй о соглашении по Brexit.

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский

"По всей видимости сейчас будет палитра вариантов, из которых будет очень сложно выбрать британским парламентариям. Сейчас Британия вступила в полосу полной неопределенности. Среди наиболее вероятных вариантов – отсрочка Brexit и очередные переговоры с Евросоюзом, хотя они скорее всего будут иметь формальный или даже фиктивный характер ", - заявил эксперт.

По его словам, со стороны Европы сегодня нет стремления пойти на какие-либо уступки Великобритании, а ей они нужны для окончательно решения.

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