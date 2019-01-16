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Альбир Крганов
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Крганов о том, почему нельзя относиться к крещенским купаниям как к шутке

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Некоторые мусульмане воспринимают крещенские купания как шутку, но к религии нужно относиться серьезно, отметил председатель Духовного собрания мусульман РФ, муфтий Альбир Крганов.

Мусульманин, принимающий участие в крещенских купаниях ради забавы, проявляет неуважение и к своей религии, и к религии сограждан, христиан. 

При этом Альбир Крганов отметил, что мусульманам можно окунаться в прорубь, но нежелательно принимать участие в крещенских купаниях христиан. Муфтий напомнил: вера человека находится в его душе, и если он искупается на Крещение, вера его не покинет.

"Люди, знающие Коран, понимают, что этим действием человек свою веру не теряет", — сказал Крганов Sputnik Казахстан.

Однако это знают не все мусульмане, и избежать осуждения с их стороны не получится. Поэтому, дабы не будоражить мнение других верующих, лучше от купания воздержаться, считает муфтий.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
православие, мусульмане, религия



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