Крганов о том, почему нельзя относиться к крещенским купаниям как к шутке

Мусульманин, принимающий участие в крещенских купаниях ради забавы, проявляет неуважение и к своей религии, и к религии сограждан, христиан.
При этом Альбир Крганов отметил, что мусульманам можно окунаться в прорубь, но нежелательно принимать участие в крещенских купаниях христиан. Муфтий напомнил: вера человека находится в его душе, и если он искупается на Крещение, вера его не покинет.
"Люди, знающие Коран, понимают, что этим действием человек свою веру не теряет", — сказал Крганов Sputnik Казахстан.
Однако это знают не все мусульмане, и избежать осуждения с их стороны не получится. Поэтому, дабы не будоражить мнение других верующих, лучше от купания воздержаться, считает муфтий.
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