Прядка о проблемах с Dreamliner в Узбекистане: этот самолет далек от идеала

Информацию, появившуюся в ряде СМИ, о выведении из эксплуатации Boeing Dreamliner Uzbekistan Airways прокомментировал Sputnik Узбекистан генеральный директор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка.
Прядка о том, куда мог исчезнуть Dreamliner "Узбекских авиалиний"
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Национальный авиаперевозчик республики опроверг выход из строя двух бортов, заметив, что это плановый ремонт и модернизация. Кроме того "Узбекские авиалинии" анонсировали брифинг с участием немецких экспертов, которые разъяснят ситуацию с "лайнерами мечты".
"Изначально самолет такого типа предназначался для долгих перелетов - от 5 до 10 тысяч километров, а значит на меньшее количество взлетов и посадок. Впрочем, "Боинги" должны конструктивно быть готовы и к такому варианту эксплуатации. Японцы, к примеру, на "Боинг-747" вообще летали на 500 километров. Возможно, проблемы были с техническим обслуживанием и состоянием аэропортов в Узбекистане, но нужно разбираться", — подчеркнул эксперт в интервью Sputnik Узбекистан.
В то же время, как рассказал Прядка, у самолета с самого начала был ряд проблем, например с аккумуляторами и гидравликой. Эти "болезни" объясняются стремлением производителя сэкономить и снизить стоимость своего продукта.
"Стремление сэкономить и сохранить конкуренцию по стоимости с "Эйрбас" привела к тому, что самолет получил множество недоработок и недостатков и не пользуется коммерческим успехом, хотя при выходе на рынок лайнер позиционировался как уникальный продукт с самыми передовыми технологиями", — пояснил он.
Напомним, ранее в СМИ распространилась информация, что Uzbekistan Airways из-за поломок вывела Boeing Dreamliner из эксплуатации. В НАК эту информацию опровергли и заявили, что два из отправлен на плановое обслуживание и модификацию. Первые самолеты этой модели были поставлены в Узбекистан менее, чем два с половиной года назад.