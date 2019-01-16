Прядка о проблемах с Dreamliner в Узбекистане: этот самолет далек от идеала

Национальный авиаперевозчик республики опроверг выход из строя двух бортов, заметив, что это плановый ремонт и модернизация. Кроме того "Узбекские авиалинии" анонсировали брифинг с участием немецких экспертов, которые разъяснят ситуацию с "лайнерами мечты".

© Sputnik / Стрингер В Uzbekistan Airways объяснили, куда исчез Dreamliner

"Изначально самолет такого типа предназначался для долгих перелетов - от 5 до 10 тысяч километров, а значит на меньшее количество взлетов и посадок. Впрочем, "Боинги" должны конструктивно быть готовы и к такому варианту эксплуатации. Японцы, к примеру, на "Боинг-747" вообще летали на 500 километров. Возможно, проблемы были с техническим обслуживанием и состоянием аэропортов в Узбекистане, но нужно разбираться", — подчеркнул эксперт в интервью Sputnik Узбекистан.

В то же время, как рассказал Прядка, у самолета с самого начала был ряд проблем, например с аккумуляторами и гидравликой. Эти "болезни" объясняются стремлением производителя сэкономить и снизить стоимость своего продукта.

"Стремление сэкономить и сохранить конкуренцию по стоимости с "Эйрбас" привела к тому, что самолет получил множество недоработок и недостатков и не пользуется коммерческим успехом, хотя при выходе на рынок лайнер позиционировался как уникальный продукт с самыми передовыми технологиями", — пояснил он.

Напомним, ранее в СМИ распространилась информация, что Uzbekistan Airways из-за поломок вывела Boeing Dreamliner из эксплуатации. В НАК эту информацию опровергли и заявили, что два из отправлен на плановое обслуживание и модификацию. Первые самолеты этой модели были поставлены в Узбекистан менее, чем два с половиной года назад.