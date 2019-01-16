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Виктор Прядка
фото из личного архива Виктора Прядки

Прядка о проблемах с Dreamliner в Узбекистане: этот самолет далек от идеала

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Информацию, появившуюся в ряде СМИ, о выведении из эксплуатации Boeing Dreamliner Uzbekistan Airways  прокомментировал Sputnik Узбекистан генеральный директор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка.

Национальный авиаперевозчик республики опроверг выход из строя двух бортов, заметив, что это плановый ремонт и модернизация. Кроме того "Узбекские авиалинии" анонсировали брифинг с участием немецких экспертов, которые разъяснят ситуацию с "лайнерами мечты".

Dreamliner узбекских авиалиний
© Sputnik / Стрингер
В Uzbekistan Airways объяснили, куда исчез Dreamliner
"Изначально самолет такого типа предназначался для долгих перелетов  - от 5 до 10 тысяч километров, а значит на меньшее количество взлетов и посадок. Впрочем, "Боинги" должны конструктивно быть готовы и к такому варианту эксплуатации. Японцы, к примеру, на "Боинг-747" вообще летали на 500 километров. Возможно, проблемы были с техническим обслуживанием и состоянием аэропортов в Узбекистане, но нужно разбираться", — подчеркнул эксперт в интервью Sputnik Узбекистан.

В то же время, как рассказал Прядка, у самолета с самого начала был ряд проблем, например с аккумуляторами и гидравликой. Эти "болезни" объясняются стремлением производителя сэкономить и снизить стоимость своего продукта.

"Стремление сэкономить и сохранить конкуренцию по стоимости с "Эйрбас" привела к тому, что самолет получил множество недоработок и недостатков и не пользуется коммерческим успехом, хотя при выходе на рынок лайнер позиционировался как уникальный продукт с самыми передовыми технологиями", — пояснил он.

Напомним, ранее в СМИ распространилась информация, что Uzbekistan Airways из-за поломок вывела Boeing Dreamliner из эксплуатации. В НАК эту информацию опровергли и заявили, что два из  отправлен на плановое обслуживание и модификацию. Первые самолеты этой модели были поставлены в Узбекистан менее, чем два с половиной года назад.

Теги:
авиация, Узбекистан, Узбекистон хаво йуллари, Boeing



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