Казанцев: Афганистан создает соседям проблемы на границах

Страна никак не может преодолеть хаос, особенно на севере, подчеркивает эксперт.

Страны Центральной Азии постоянно ведут работу над урегулированием ситуации в Афганистане, в начале февраля в Душанбе пройдет очередное региональное совещание на эту тему.

О текущем состоянии дел в эфире Sputnik Таджикистан рассказал директор Аналитического центра МГИМО, доктор политических наук Андрей Казанцев.

"Границы с Афганистаном сейчас не находятся в безопасности. Это происходит в силу того, что там постоянно усиливается хаос, и особенно на севере страны. Такого нет ни в одной из граничащих с этим государством стран СНГ. Соответственно, определенные проблемы есть у трех стран – Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана", - заявил эксперт.

По его словам, если ситуация начнет развиваться критически, то координация пограничной деятельности стран СНГ приобретет смысл.

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