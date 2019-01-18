Свинцов об удалении аккаунтов в Facebook: это двадцатая серия "Санта-Барбары"

Глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниель Глейхер сообщил, что в социальной сети были удалены 364 страницы "в связи с причастностью к координированной недостоверной деятельности в рамках сети, появившейся в России и оперировавшей в странах Балтии, Центральной Азии, Кавказа и Центральной и Восточной Европы".

Компания также удалила 107 страниц в Facebook и 41 аккаунт в Instagram в связи с тем, что владельцы аккаунтов "выдавали себя за украинцев и управляли рядом фейковых аккаунтов, распространяя новости с Украины на такие темы, как погода, протесты, НАТО и санитарные условия в школах". По заявлению компании, эти аккаунты также связаны с Россией.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов назвал происходящее двадцатой серией "Санта-Барбары". Он считает, что нападки на Россию в разной интерпретации будут продолжаться еще долго.

"Не за горами то время, когда будут блокироваться просто аккаунты просто граждан России, которые пишут на английском языке или других иностранных языках. Чтобы разорвать возможность любого появления любой информации о России или любой информации, опровергающей лживые информационные поводы", - заявил Свинцов в эфире радио Sputnik.

Россия продолжит развивать собственные социальные сети и будет создавать собственную безопасную инфраструктуру связи, а США идут по принципу самоизоляции, полагает он.

В пресс-службе агентства Sputnik, чьи страницы оказались среди 500 удаленных аккаунтов, действия социальной сети Facebook назвали политически мотивированными и фактически цензурой.