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Владимир Кошелев
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Кошелев о том, зачем ИГ приписало себе взрыв в Магнитогорске

Радио
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Ветеран Афганистана, полковник запаса Владимир Кошелев объяснил, почему террористы взяли на себя ответственность за взрыв в Магнитогорске.

Эксперт поддерживает призыв Следственного комитета России не доверять заявлениям террористических организаций.

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"В последнее время люди, наверное, уже подзабыли об этой организации (ИГ. – Ред.), вот она и напоминает о своем существовании при помощи таких заявлений – мне это видится так. После всех крупных катастроф какое-то время циркулируют всевозможные слухи и домыслы. Террористы это понимают и пытаются сделать так, чтобы информация об их якобы причастности упала на благоприятную почву", – сказал Кошелев в эфире радио Sputnik.

Подробности слушайте в нашем подкасте.

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Теги:
Взрыв, теракт, Россия



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