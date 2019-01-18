Кошелев о том, зачем ИГ приписало себе взрыв в Магнитогорске

Эксперт поддерживает призыв Следственного комитета России не доверять заявлениям террористических организаций.

МЧС РФ СК РФ призвал не доверять заявлениям террористов о взрывах в Магнитогорске

"В последнее время люди, наверное, уже подзабыли об этой организации (ИГ. – Ред.), вот она и напоминает о своем существовании при помощи таких заявлений – мне это видится так. После всех крупных катастроф какое-то время циркулируют всевозможные слухи и домыслы. Террористы это понимают и пытаются сделать так, чтобы информация об их якобы причастности упала на благоприятную почву", – сказал Кошелев в эфире радио Sputnik.

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