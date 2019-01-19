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Армен Гаспарян
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Гаспарян: США предприняли глупую попытку расчистить медиапространство

Радио
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Политический эксперт Армен Гаспарян считает, что блокировкой аккаунтов Sputnik в соцсетях США лишь привлекают внимание людей к информационному агентству.

Гаспарян называет абсурдной попытку блокирования информационных ресурсов со стороны структур, которые своим девизом провозглашают свободу слова и доступа к информации.

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"Страна, которая на протяжении многих лет рассказывала о свободе слова как о незыблемой базовой конструкции для любого нормального общества, нынче занимается исключительно проявлением политической цензуры", - утверждает он.

По его словам, "все равно информация будет доходить до потребителя. Просто своими действиями США демонстрируют исключительное презрение к труду журналиста".

Подробный комментарий эксперта слушайте в нашем подкасте.

Теги:
Sputnik, Facebook, Свобода слова, Свобода СМИ



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