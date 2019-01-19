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Александр Гусев
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Гусев: Меркель и Макрон поняли, что с Россией необходимо считаться

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Доктор политических наук Александр Гусев отмечает, европейские лидера осознали, что Москва - важный элемент системы международной безопасности.

"Если два-три года назад мы говорили, что страны Евросоюза, прежде всего страны-лидеры Европы, в значительной степени зависимы от США, то сейчас ситуация другая – они занимают некую промежуточную позицию", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik Молдова.

Несмотря на санкции, экономические отношения России и Евросоюза развиваются достаточно неплохо, утверждает политолог.

"С одной стороны, страны ЕС поддерживают антироссийские санкции США, а с другой – продолжают торговать. За 2018 год товарооборот между странами ЕС и Россией вырос почти на 22%, что весьма серьезно в условиях санкционного давления", - отметил Гусев.

Подробности слушайте в нашем подкасте.

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Теги:
Экономические санкции, Дональд Трамп, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель, США, Евросоюз, Россия



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