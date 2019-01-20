Цагарели предсказал дисгармоничный период на будущей неделе

На будущей неделе возможны проблемы между отдельными странами, лицами и организациями. Сложно будет решить проблемы мирным путем, потому что агрессивность усиливается, заявил астролог Михаил Цагарели

В эфире Sputnik Грузия Цагарели дал не слишком приятный прогноз для всех знаков зодиака и рассказал, что ожидает людей в период с 21 по 27 января.

"Марс находится в самом агрессивном знаке Овен. Это может создавать сложности в отношениях. На неделе могут возникнуть дипломатические проблемы и напряженность, в том числе в международных отношениях. В обществе возможны разного рода протесты", - заявил он.

Астролог предупредил, что многие люди будут склонны попадать под влияние внешних обстоятельств, иногда чужой воли, или принимать навязанную точку зрения. Чаще будут возникать скандалы, разоблачения, в том числе в прессе. Эти напряженные энергии могут отразиться на работе техники, что приведет к поломке, сбою.

Подробный прогноз слушайте в аудиоподкасте.