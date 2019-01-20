Психолог Акбутин объяснил, почему нельзя вести ребенка к врачу насильно

В эфире Sputnik Кыргызстан психолог объяснил, что, если родители насильно ведут ребенка к стоматологу, они дают понять, что его чувства и переживания не важны.

"Ребенок делает вывод, что его не любят. Ведь ребенок не осознает, что стоматолог призван помочь. Он понимает только одно: взрослые будут делать ему больно… Поэтому никогда не следует пугать детей стоматологами и вообще врачами... В современных клиниках есть специалисты, которые знают, как найти общий язык с маленькими пациентами и справиться с их страхами. Опытный врач постарается сделать все максимально безболезненно и быстро, договариваясь с ребенком, оберегая его психику и ничего не предпринимая насильно", - подчеркнул Акбутин.

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