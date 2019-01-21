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Константин Крохмаль
© Foto : Из личного архива Константина Крохмаля

Крохмаль: Ravon R4 составит жесточайшую конкуренцию Lada Vesta

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Руководитель общественной системы "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль оценил перспективы узбекских автомобилей на рынке СНГ.

"Ravon - это аббревиатура выражения Reliable Active Vehicle On Road, которая переводится как "надежный активный автомобиль на дороге". Уже в названии марки говорится, что это самый лучший автомобиль. Перспективы у машины очень мощные, ее стоимость в России составляет около трехсот тысяч рублей. Это смешные цены для такого класса авто", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik Узбекистан.

На автостоянке возле завода General Motors
© Sputnik / Игорь Руссак
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Он подчеркивает, что Ravon действительно очень хорошо продается в России, Узбекистане и на Украине.

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По словам Крохмаля, Ravon R4 конкурирует с аналогами этого бренда не только по цене, что является главным преимуществом на рынке СНГ, но и по оснащению: светодиодные фары, улучшенные подушки безопасности.

"Ravon R4 должен очень сильно потеснить и составить жесточайшую конкуренцию российской Lada Vesta. Тем более стартовая цена идет чуть более четырехсот тысяч рублей. Для такого класса авто - это здорово", - уверен эксперт.

По мнению Крохмаля, GM Uzbekistan необходимо больше уделять внимания пиару авто и не жалеть денег на продвижение своих марок. В таком случае на пространстве СНГ уровень продаж будет более существенным.

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Теги:
Автоваз, GM Uzbekistan, Автомобили, Россия, Узбекистан



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