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Эксперт-экономист Фуад Ибрагимов
Из личного архива Фуада Ибрагимова

Ибрагимов: всем странам нужно внимательно следить за форумом в Давосе

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Нынешний экономический форум в Давосе будет одним из самых главных и влиятельных за последние годы, считает эксперт-экономист Фуад Ибрагимов.

Страны, экономика которых до недавнего времени активно развивалась, столкнулись с рецессией или стагнацией. Также есть государства, где наблюдается обратная ситуация.

"Всем странам нужно будет внимательно следить за ходом этого форума и нотами, которые будут там выдвигаться. Потому что на этом форуме может выявиться обратный характер в направлении развития экономик стран", — заявил Фуад Ибрагимов Sputnik Азербайджан.

Всемирный экономический форум начался сегодня в швейцарском Давосе. В рамках мероприятия пройдут различные дискуссии, в том числе на экономические и политические темы. Участие в форуме примут лидеры нескольких десятков стран и международных организаций, а также представители бизнеса.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Экономика, Форум



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