Брутер: противоречия между странами мира в прошлом году обострились

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер рассказал, какие политические тенденции в мире были главными в прошедшем году.

В 2018 году противоречия между странами росли, заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер Sputnik Молдова.

"То, что происходит сейчас, - это развитие того, что было заложено раньше. В первую очередь это фронтальное ухудшение всех отношений в мире, не только между Россией и Западом или Китаем и Западом, но и между странами Запада", - сказал он.

Брутер добавил, что раскол и непонимание коснулись и тех, кто до недавних пор казался единым политическим блоком.

"Ухудшились торговые отношения между Европой и США, мы видим реакцию европейцев на выход американцев из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, мы видим поведение европейских стран по отношению друг к другу. Каталония, Brexit – это только часть существующих проблем", - пояснил он.

Однако в 2019 году ситуация может измениться, считает эксперт.