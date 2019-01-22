Алисенов о том, почему растут цены в Таджикистане

"Основной объем экспорта их (стран СНГ. — Прим. ред.) продукции приходится на Россию. А из-за введения санкций, девальвации рубля <...> в странах СНГ упал объем их экспорта. Это общая причина, которая касается практически всех стран", — сказал Алисен Алисенов.
По его словам, в Таджикистане цены растут по нескольким причинам, в числе которых снижение мировых цен на алюминий и хлопок — основные экспортные товары республики.
"Также можно отметить сокращение денежных переводов мигрантов. Доходы трудовых мигрантов из Таджикистана существенно упали", — сказал эксперт в эфире Sputnik Таджикистан.
Кроме того, инфляция была вызвана оттоком капиталов из страны и девальвацией национальной валюты.
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