Карпов: в Узбекистане есть шахматисты, способные отобрать титул у Карлсена

"Что касается молодых талантов, то в России пока нет (претендентов, которые могли бы отобрать титул действующего чемпиона у Магнуса Карлсена. – Ред.), на Украине, в Беларуси, на Кавказе тоже никого не вижу. А вот в Узбекистане есть очень талантливые шахматисты!", - рассказал радио Sputnik трехкратный чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы седьмого созыва Анатолий Карпов.
Кроме того, гроссмейстер отметил, что сильные шахматисты есть в Индии и Китае – они и будут в будущем стараться сдвинуть Карлсена с его пьедестала чемпиона.
Вероятно, Анатолий Карпов имел в виду двух юных талантливых шахматистов – 12-летнего Жавохира Синдарова и 13-летнего Надира Абдусатторова, которые стали одними из самых молодых гроссмейстеров в истории Узбекистана.