Карпов: в Узбекистане есть шахматисты, способные отобрать титул у Карлсена

Российский гроссмейстер рассказал, кто из современных шахматистов в будущем может отобрать титул действующего чемпиона у Магнуса Карлсена. Среди претендентов - двое узбекистанцев.

© Sputnik / Сергей Гунеев Карпов: шахматы в Россию могли прийти из Узбекистана, а не из Европы

"Что касается молодых талантов, то в России пока нет (претендентов, которые могли бы отобрать титул действующего чемпиона у Магнуса Карлсена. – Ред.), на Украине, в Беларуси, на Кавказе тоже никого не вижу. А вот в Узбекистане есть очень талантливые шахматисты!", - рассказал радио Sputnik трехкратный чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы седьмого созыва Анатолий Карпов.

Кроме того, гроссмейстер отметил, что сильные шахматисты есть в Индии и Китае – они и будут в будущем стараться сдвинуть Карлсена с его пьедестала чемпиона.

Вероятно, Анатолий Карпов имел в виду двух юных талантливых шахматистов – 12-летнего Жавохира Синдарова и 13-летнего Надира Абдусатторова, которые стали одними из самых молодых гроссмейстеров в истории Узбекистана.