Ивлев: почему форум в Давосе проходит без лидеров ведущих стран

Нынешний Давосский форум вряд ли добавит нечто принципиально новое в понимание происходящих в глобальной экономике процессов, считает Александр Ивлев.

"Тот факт, что глобальные лидеры ряда государств не приехали в Давос и не планируют посещать форум, говорит о том, что все-таки повестка, требующая детального обсуждения и принятия решений, до конца не сформирована. Нет понимания того, как двигаться дальше. Тот факт, что они не приехали, подтверждает определенный уровень нестабильности и непредсказуемости", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

При этом Александр Ивлев отметил, что форум в Давосе полезен для бизнесменов: он дает возможность пообщаться с клиентами и ключевыми игроками в области экономики и политики, чтобы понять тенденции, которые формируются на мировых рынках.

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