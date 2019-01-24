Грозин о развитии отношений Узбекистана и Таджикистана: это большой прорыв

Власти Узбекистана и Таджикистана до 27 января намерены урегулировать вопрос двусторонних отношений и полностью разграничить территории.
"Никто не прогнозировал подобного развития событий еще два года назад. Все придерживались достаточно консервативных взглядов, считали, что если отношения Душанбе и Ташкента и потеплеют, то это случится нескоро, если вообще случится", — сказал Андрей Грозин в эфире Sputnik Узбекистан.
Предметы для переговоров между странами еще остались, однако уже произошедшие серьезные сдвиги расширяют возможности для партнерства.
Финишная прямая: Узбекистан и Таджикистан завершают демаркацию границы >>>
Ожидается, что в ближайшие два года уровень товарооборота между странами превысит два миллиарда долларов.
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