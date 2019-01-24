Грозин о развитии отношений Узбекистана и Таджикистана: это большой прорыв

Экономическое взаимодействие между Узбекистаном и Таджикистаном еще два года назад было на нулевой отметке, напомнил руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин. Теперь же страны делают широкие шаги к расширению партнерства.

Власти Узбекистана и Таджикистана до 27 января намерены урегулировать вопрос двусторонних отношений и полностью разграничить территории.

"Никто не прогнозировал подобного развития событий еще два года назад. Все придерживались достаточно консервативных взглядов, считали, что если отношения Душанбе и Ташкента и потеплеют, то это случится нескоро, если вообще случится", — сказал Андрей Грозин в эфире Sputnik Узбекистан.

Предметы для переговоров между странами еще остались, однако уже произошедшие серьезные сдвиги расширяют возможности для партнерства.

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Ожидается, что в ближайшие два года уровень товарооборота между странами превысит два миллиарда долларов.

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