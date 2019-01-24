Ивахнюк: управление миграцией в мире выходит на новый уровень

Ориентация на права человека — рациональная основа в управлении миграционными процессами, и отрадно, что такой подход заложен в Глобальный договор о безопасной, регулируемой и упорядоченной миграции, считает профессор экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, эксперт РСМД Ирина Ивахнюк.

Поиск общемировых подходов к управлению миграционными процессами начался во второй половине XX века, напомнила Ирина Ивахнюк. Со временем в них начали включаться государства, из которых выезжают мигранты, в связи с чем возникла необходимость найти такие подходы, которые отвечали бы интересам всех сторон.

Первые документы, принятые в этой сфере, в качестве основы взаимодействия предлагали концепцию прав человека — понимание, что любой человек представляет собой ценность только потому, что он человек, и уважение его свобод, прав — незыблемо. Это рациональное звено в управлении миграционными процессами развивается и дальше.

"В прошлом году предложен к подписанию и частично подписан разными странами так называемый Глобальный договор о безопасной, регулируемой и упорядоченной миграции — особый документ, который говорит о том, что международное право в области управления миграционными процессами пытается перейти на качественно новый уровень", — отметила Ирина Ивахнюк. — Это попытка несколько изменить сам диалог о миграции".

При этом профессор подчеркнула: важен сам факт, что в обсуждении документа участвовали почти все страны мира. Они пытались создать общий язык для обсуждения вопросов управления миграцией, возможностей и рисков, которые она несет.

"Документ не имеет обязательной силы, но все-таки это важное событие в истории управления миграцией, поскольку это качественно новый формат обсуждения миграционных вопросов", — отметила Ивахнюк.

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