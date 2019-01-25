Попов: Россия хочет присоединения Узбекистана и Таджикистана к ЕАЭС

Эксперт РИСИ Дмитрий Попов пояснил, почему Россия особенно заинтересована в сотрудничестве с некоторыми странами Центральной Азии.

По словам эксперта, Россия желает, чтобы Таджикистан и Узбекистан все-таки присоединились к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

"Сейчас Россия ни на кого не давит и не подталкивает к этому решению. Пока Таджикистану предложили рассмотреть вопрос о присоединении к ЕАЭС в форме наблюдателя с перспективой на то, что таджикская республика и Узбекистан, с его огромной экономикой в рамках Центрально-Азиатского региона, в будущем присоединятся к интеграционному объединению", - рассказал Попов Sputnik Таджикистан.

Он добавил, что Россия выбирает: оборудовать еще одну границу в районе Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана или дождаться момента, когда государства присоединятся к ЕАЭС.