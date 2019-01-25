Мурадов: узбекистанцы рисковали жизнями, строя железную дорогу для Афганистана

"Я горжусь тем, что около тысячи наших сограждан, не боясь рисков для жизни, внесли в экономику как Афганистана, так и Узбекистана свою лепту. Они показывали героизм. Строили мосты, переправы, железную дорогу. Это нелегко — семьдесят километров по горным тропам, тоннелям, пустыням", — отметил Талъат Мурадов.
Железнодорожники, которые строили там, где идет война, совершили героический поступок, подчеркнул Мурадов.
По его словам, железная дорога — это "новая жизнь, новая инфраструктура", "колоссальное количество рабочих мест для Афганистана".
"Мы гордимся, что можем помогать своим соседям в мирной жизни", — сказал председатель объединения VETERAN и отметил, что линия, которую ведет президент республики Шавкат Мирзиёев, является "самой эффективной".
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