Кацев - о том, как отвлечь учащихся от смартфонов

По мнению Александра Кацева, учебным заведениям нужно использовать новые технологии в учебных целях, просто это нужно делать правильно.

В эфире Sputnik Кыргызстан заведующий кафедрой международной журналистики факультета международных отношений Кыргызско-Российского Славянского университета Александр Кацев отметил, что сегодня любой школьник и студент готов «остаться без штанов», но при этом купить модный и навороченный телефон.

"Студенты, которые не отрываются от смартфонов, не знают и 10 процентов его функций. Я за то, чтобы они использовали, например, приложения, которые записывают звук и расшифровывают его в письменном виде. Конечно, текст потом нужно редактировать, но студент таким образом полностью погружен в лекцию, не отвлекается на написание конспекта", — сказал Кацев.

По мнению эксперта, во все времена наиболее успешными были преподаватели, которые могли интересно подать свой предмет. Поэтому дистанционные лекции могут быть эффективными, но очное обучение имеет педагогический смысл.

То есть когда студент учится в группе, то работает элемент соревнования — молодые люди следят за успехами друг друга. В конце концов, так студент полностью погружается в учебный процесс, а когда он находится вне вуза, процесс обучения проходит абстрагировано, объяснил Кацев.

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