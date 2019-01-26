Дидык о том, можно считать алкоголь полезным продуктом

Нутрициолог Екатерина Дидык озвучила свое мнение о том, можно ли считать алкоголь полезным продуктом, и рассказала о влиянии алкоголя на организм человека.

В эфире Sputnik Молдова эксперт рассказала, по каким критериям стоит выбирать алкоголь.

"Ученые не перестают спорить о влиянии алкоголя на здоровье. Некоторые исследования говорят о пагубности даже минимальных доз спиртного. Другие показывают безопасность и даже пользу от умеренного употребления спиртных напитков. Формально, например, пиво содержит витамины группы В, а коньяк позитивно влияет на сосуды. Известно, что вино содержит антиоксиданты. Но алкоголь остается алкоголем, и все упирается в количество и качество спиртного, которое человек потребляет", — сказала Дидык.

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