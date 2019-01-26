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Аэлита Шакая
© Sputnik / Томас Тхайцук

Диетолог Шакая рассказала, чем полезен хаш

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Диетолог Аэлита Шакая заявила, что хаш, если не употреблять его ежедневно, может быть весьма полезен, особенно в зимний период.

В эфире Sputnik Абхазия Шакая объяснила, что хаш – это источник хороших жиров и белка.

"Если у человека нет проблем с желудочно-кишечным трактом, то можно его употреблять. Хаш нужно есть в неделю раз, но не чаще. Его можно заменить наваристым бульоном из домашней курицы", - сказала она.

По словам диетолога, зимой больше согревают продукты, содержащие белки и жиры.

"Не обязательно принимать пищу в теплом виде, потому что мы согреваемся энергией, которую получаем от продуктов. Белки и жиры - хороший источник энергии. И мозг работает, и силы есть. Каждый организм индивидуален, но его можно переучивать. Мы энергию больше берем из углеводов, но правильнее и полезнее будет брать из жиров", - отметила Шакая.    

Подробный комментарий диетолога слушайте в аудиофайле.




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