Махмудходжаев: узбекской молодежи почти некому рассказывать правду о войне

По его словам, Узбекистан в последнее время уделяет огромное внимание людям, которые прошли через испытания войной. Помимо социальной поддержки ветеранов городские власти восстанавливают памятники, установленные в махаллях, и работают с молодежью, рассказывая детям и подросткам о подвигах их предков.
Имена героев не забудут никогда: в махалле "Дархан" вспомнили участников ВОВ =>>
Он признался, что молодежь Узбекистана все меньше знает об истории тех событий, поэтому общественность должна восполнить этот пробел.
"Те, кто прошел войну, уже в таком возрасте, что не могут рассказывать подолгу детям о минувших событиях. Старшее поколение. Которые со школы знали и учили историю, готово помогать в воспитании, но нас тоже на всех не хватает. Можно привлечь к этой работе председателей махаллей, но, к сожалению, не все владеют темой. Нам необходимо вместе с общество через подобные мероприятия рассказывать молодым узбекистанцам о нашем великом прошлом, чтобы они не черпали информацию из непроверенных источников, ведь это может дать совсем обратный эффект", — предостерег председатель фонда "Махалля".
В Ташкенте 26 января прошел торжественный митинг и возложение цветов на Волгоградском кладбище в честь 75-й годовщины прорыва блокады Ленинграда.