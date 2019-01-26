Махмудходжаев: узбекской молодежи почти некому рассказывать правду о войне

По его словам, Узбекистан в последнее время уделяет огромное внимание людям, которые прошли через испытания войной. Помимо социальной поддержки ветеранов городские власти восстанавливают памятники, установленные в махаллях, и работают с молодежью, рассказывая детям и подросткам о подвигах их предков.

"Мы к Дню защитника Родины провели инвентаризацию и отремонтировали 49 монументов, посвященных героям Великой Отечественной войны. В этом я вижу и заслугу Sputnik, который уделяет большое внимание этой теме. Мы провели несколько акций у этих памятников, думаю, это только начало", — подчеркнул Махмудходжаев.

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Он признался, что молодежь Узбекистана все меньше знает об истории тех событий, поэтому общественность должна восполнить этот пробел.

"Те, кто прошел войну, уже в таком возрасте, что не могут рассказывать подолгу детям о минувших событиях. Старшее поколение. Которые со школы знали и учили историю, готово помогать в воспитании, но нас тоже на всех не хватает. Можно привлечь к этой работе председателей махаллей, но, к сожалению, не все владеют темой. Нам необходимо вместе с общество через подобные мероприятия рассказывать молодым узбекистанцам о нашем великом прошлом, чтобы они не черпали информацию из непроверенных источников, ведь это может дать совсем обратный эффект", — предостерег председатель фонда "Махалля".

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По его словам, проводимые в республике мероприятия – это лишь возвращение к былым традициям. Махмудходжаев выразил надежду, что общественные или политические организации подхватят это благое начинание и предложат свои форматы работы с молодежью и ветеранами.

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